Βοιωτία: “Υπάρχει περίπτωση να έθαψε τη μάνα της ζωντανή” – Ποιες απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση

Στην πρωτοφανή και σοκαριστική υπόθεση με την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της και απέκρυπτε τον θάνατό της, για να λαμβάνει τη σύνταξή της και τα επιδόματα, αναφέρθηκε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για την υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, ο κ. Λέων ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της διευθύντριας ΚΕΠ, θα δείξει ελάχιστα στοιχεία λόγω του ότι είναι αρκετά χρόνια θαμμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, εκτίμησε πως υπάρχει περίπτωση να μην αποκαλυφθεί το αν ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια», σημείωσε ο ιατροδικαστής και πρόσθεσε:

«Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός».

«Δεν έχει τώρα τη δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά»

Σε δηλώσεις του στην ίδια εκπομπή, ο δικηγόρος της 62χρονης, Νίκος Γεωργούσης, υπογράμμισε ότι η πελάτισσά του δεν είναι υπερήφανη για τις πράξεις της και θέλει να βρει τρόπο να επανορθώσει.

Όσον αφορά στην επιστροφή των χρημάτων που απέσπασε παράνομα, ο δικηγόρος εξήγησε πως αυτή τη στιγμή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τα επιστρέψει αλλά είναι πρόθυμη να βρει τρόπο.

«Η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια, αυτό κατάλαβε η κόρη της εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε καλέσει γιατρό για να κρύψει τον θάνατο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει την επιβεβαίωση των λεγομένων της. Δεν νιώθει περήφανη, ντρέπεται, συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της», είπε συγκεκριμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το γεγονός πως παρουσίασε μία άλλη ηλικιωμένη ως την μητέρα της, κατά την έρευνα των αστυνομικών, ο δικηγόρος ανέφερε: «Προσπάθησε να διορθώσει το ένα λάθος με άλλο».

«Δεν έχει άμεσα την δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά, αλλά θα βρει τον τρόπο. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχει συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει. Θα πάει κανονικά στη δουλειά της, δεν έχει ξεκινήσει ο πειθαρχικός έλεγχος», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε την 62χρονη, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι της.

Με μάσκα, κουκούλα και γυαλιά ηλίου, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φύγουν από το σπίτι της για να φύγει με το αυτοκίνητό της, πιθανόν για να επιστρέψει στη δουλειά της.