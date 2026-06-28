Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας: Ήχησε το 112 “Απομακρυνθείτε προς Σοφικό”, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας από το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) προκαλώντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Σε ύφεση είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1μμ κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, μέσα σε διάστημα 45 λεπτών η πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον ύφεση.

Η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Αμμόνι στο Σοφικό Κορινθίας του Δήμου Σολυγείας κοντά στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Στις 13:19 ενεργοποιήθηκε το 112 σε μήνυμα που καλούσε τους πολίτες να κινηθούν από το Αμόνι προς Σοφικό μέσω της οδού Κορίνθου – Επιδαύρου.

Στο σημείο σπεύσουν οχήματα της Π.Υ Κορίνθου και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας. Ειδικότερα κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.