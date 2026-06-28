Τραγωδία στην Γαλλία: Έντεκα νεκροί από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Γαλλία όταν αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη το πρωί της Κυριακής (28/6) με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 11 άτομα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας πρόκειται για ένα μικρό αεροσκάφος με εκπαιδευόμενους αλεξιπτωτιστές.

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Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με το άθλημα της αλεξιπτωτισμού.

Στο σκάφος επέβαιναν ο πιλότος και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Τον αριθμό των θυμάτων επιβεβαίωσε και ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι τρία άτομα πήδηξαν από το αεροπλάνο.

ALERTE – Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz— Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026