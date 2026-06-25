Φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο, μάχη με τις διάσπαρτες εστίες
Οι εικόνες από το σημείο
Τη δική τους μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην φωτιά που ξέσπασε στον Ορχομενό Βοιωτίας το απόγευμα της Πέμπτης 25/6.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά δεν έχει κάποιο ενεργό μέτωπο και η μάχη δίνεται στις διάσπαρτες εστίες που υπάρχουν στο βουνό.
Να θυμίσουμε, ότι ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ,
Εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
πηγή στην Google
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