Θερίζει ο καύσωνας στην Ευρώπη: 1.000 επιπλέον “μη αναμενόμενοι θάνατοι” στην Γαλλία – Σε κόκκινο συναγερμό τα Βαλκάνια

Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη τις τελευταίες μέρες από τον καύσωνα στην Ευρώπη που συνεχίζει την επέλαση του προκαλώντας θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη την ήπειρο.

Από τις 24 Ιουνίου, χίλιοι θάνατοι πέραν του κανονικού έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, που προέβλεψε ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος.

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Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Santé publique France, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία αφορά πλέον μόνο το απώτατο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου και εκεί αναμένεται να αρθεί το βράδυ.

Την ίδια ώρα, η δραστηριότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης των δημόσιων νοσοκομείων του Παρισιού «αυξήθηκε κατά σχεδόν 18% σε μία εβδομάδα», ανέφερε η υπηρεσία στην ενημέρωσή της.

Χθες, Σάββατο, υπήρξαν σχεδόν 3.000 επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά, επίπεδο «36% υψηλότερο» από μια κανονική ημέρα.

Ο Φιλίπ Ζουβέν, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο «Ζορζ Πομπιντού» στο Παρίσι και βουλευτής, πιστεύει ότι ο αντίκτυπος του καύσωνα θα μπορούσε να είναι «πολύ, πολύ βαρύς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα επείγοντα είναι κυρίως ηλικιωμένοι, αλλά και άστεγοι.

«Είχαμε μερικούς θανάτους στο τμήμα, ασθενείς που έφτασαν σε κρίσιμη κατάσταση. Αλλά η πλειονότηα των ανθρώπων πεθαίνει πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών είναι υπερφορτωμένες, οι πυροσβέστες επίσης, και στα επείγοντα είμαστε κι εμείς», εξηγεί.

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«Οι ηλικιωμένοι ασθενείς που υποφέρουν από τη ζέστη φτάνουν σε κλιμακωτές ώρες. Σήμερα, αύριο και πιθανώς την Τρίτη, θα ανακαλύψουμε περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στο σπίτι σε κώμα. Είναι Κυριακή και αύριο το πρωί οι εργαζόμενοι σε κατ’ οίκον φροντίδα και οι οικογένειες θα επιστρέψουν στην εργασία τους. Θα βρούμε ανθρώπους είτε σε πολύ κακή κατάσταση είτε νεκρούς», προειδοποιεί.

Ιστορικά ρεκόρ στη Δανία, τη Γερμανία και την Τσεχία

Τα ιστορικά ρεκόρ ήρθαν το ένα μετά το άλλο χθες Σάββατο λόγω της επέλασης του Καύσωνα στην Ευρώπη: η Δανία δεν είχε βιώσει ποτέ τόσο υψηλές θερμοκρασίας από τότε που άρχισαν να κρατούνται μετεωρολογικά στοιχεία το 1874, με τη θερμοκρασία να φθάνει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Στην Τσεχία, η θερμοκρασία κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της φθάνοντας τους 40,6 βαθμούς Κελσίου.

Η Γερμανία κατέγραψε επίσης το Σάββατο νέο ρεκόρ με τη θερμοκρασία να φθάνει στους 41,5 βαθμούς.

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Πνιγμοί στη Σλοβακία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας, σύμφωνα με τη σλοβακική αστυνομία.

Πάνω από 35 βαθμοί Κελσίου για τουλάχιστον 193 εκατομμύρια ανθρώπους

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Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP, μία αύξηση σε σχέση με την Παρασκευή καθώς ο καύσωνας μετακινείται προς τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Αναβλήθηκε το Pride στο Παρίσι

Λόγω του καύσωνα, δεν πραγματοποιήθηκε η Πορεία Υπερηφάνειας στο Παρίσι (Paris Pride στα αγγλικά, Marche des fiertés LGBT+ στα γαλλικά). Η ακύρωση του μουσικού φεστιβάλ Solidays, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα, θα στερήσει από τη διοργανώτρια Association Solidarité Sida 31 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατά του AIDS.

Το Pride του Μονάχου πραγματοποιήθηκε από την πλευρά του κάτω από θερμοκρασίες γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Η περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου χαλάρωσε τον ενδυματολογικό κώδικά της για τη διάσημη συναυλία της για το τέλος της σεζόν το βράδυ του Σαββάτου: στους άνδρες μουσικούς επιτράπηκε να βγάλουν τα σακάκια και να σηκώσουν τα μανίκια τους.

Τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό

Τα Βαλκάνια πλήττονται με τη σειρά τους από τον καύσωνα από το Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό.

Καθώς από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φθάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά μετεωρολογικά ινστιτούτα, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Θερμοκρασίες ρεκόρ και σήμερα

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μειωμένος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερους από 381 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη έναντι περισσότερων από 400 εκατομμύρια χθες. Αυτή η ανάλυση, που βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και σε προβλέψεις πληθυσμού για το 2025 του Joint Research Center, ευθυγραμμίζεται με τα στοιχεία της αυστριακής μκο Klimadashboard.

Χθες, το μετεωρολογικό μοντέλο είχε προβλέψει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου για τουλάχιστον 193 εκατομμύρια ανθρώπους.

Σχεδόν το σύνολο της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας αναμένεται να δουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, όπως και 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας, ιδίως στο Βερολίνο. Η Σλοβακία, η Σερβία, η Κροατία, η Ιταλία, η Αυστρία, όπως και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας αναμένεται επίσης να επηρεαστούν.

Στη Γαλλία, όπου αναμένεται απόψε το βράδυ να λήξει ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα, 11 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.