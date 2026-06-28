Επιχείρηση «Αιγίς»: 4 συλλήψεις για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, ανάμεσα τους δύο ανήλικοι

Σε σύλληψη 4 ατόμων στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Αιγίς» προχώρησε η ΕΛΑΣ σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσο διαδικτύου.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ στο διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες για ακόμη 3 άτομα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση

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Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ σε έρευνες σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-4 κάρτες SIM,

-2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-tablet,

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-2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-εξωτερικός σκληρός δίσκος και

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-κάρτα μνήμης (microSD).

Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πειστήρια 4 εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων.