Γουίλεμ Νταφόε: Χόρεψε βαρύ ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Γιώργου Μαργαρίτη στην νέα του ταινία

Ο Γουίλεμ Νταφόε αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του και οι ερμηνείες του αποτελούν πάντα σημείο αναφοράς.

Στην τελευταία του ταινία που ονομάζεται «The Birthday Party» και βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη ερμηνεύει έναν Έλληνα μεγιστάνα και για τις ανάγκες του ρόλου του έμαθε να χορεύει ζεϊμπέκικο.

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Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία, που έχει τίτλο «Αρχιπέλαγος 2» και το ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης.

Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γουίλεμ Νταφόε διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, όπου ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.