Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση, “απομακρυνθείτε προς Λιβαδειά” – Μπήκε στον οικισμό η πυρκαγιά (βίντεο)

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Βοιωτία μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πέτρα του Αλιάρτου.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε μάλιστα το 112 καθώς η φωτιά καίει δασική έκταση. Οι αρχές έδωσαν εντολή στους πολίτες να αποχωρήσουν από την περιοχή και να κινηθούν προς Λιβαδειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γεώργιο Ντασιώτη μίλησε στην ΕΡΤ η φωτιά έχει φτάσει στο χωριό. «Έχει μπει η φωτιά στις αρχές του χωριού. Έκαιγε ένα δέντρο στην αυλή του χωριού και επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες. Χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχει μονάδα της αεροπορίας στην περιοχή. Έρχονται ενισχύσεις από δυνάμεις που επιχειρούσαν στον Άγιο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε βοήθεια». ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Για την αντιμετώπισή της φωτιάς στην Πέτρα Βοιωτίας της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με το χάρτη κίνδυνου πυρκαγιάς η περιοχή είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως τα 7 μποφόρ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.