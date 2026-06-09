Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αύριο στο Αίγιο η δίκη για την δολοφονία του ομογενή στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια

Στην αστυνομική διεύθυνση κρατείται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας του οποίου η δίκη για την δολοφονία ομογενή στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια αναμένεται να γίνει αύριο (10/6) στο Αίγιο.

Σύμφωνα με το tempo24news, το αυτόφωρο Τριμελές Αίγιου επρόκειτο χθές μεσημέρι να εξετάσει τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 56χρονος (το Συμβούλιο Εφετών Πατρών θα εξετάσει το ζήτημα της έκδοσή του στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενή Γ. Γιαννόπουλου το 1999), αλλά και η σύντροφός του και ο πατέρας του.

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Εκείνος για οπλοκατοχή (είχε μία βαλλίστρα) και οι υπόλοιποι για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Το Δικαστήριο του Αιγίου έδωσε αναβολή στην υπόθεση του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα. Ορισε νέα δικάσιμο για την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε και οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Να σημειωθεί πως ο Δαλαμάγκας, μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών θα προφυλακισθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεξάρτητα από τη δίκη στο Αίγιο.