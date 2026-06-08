Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αγνώριστος με λευκά μαλλιά και μούσια 27 χρόνια μετά την δολοφονία στην Αυστραλία

Σε χωριού του Αιγίου ζούσε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που συνελήφθη για μία δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στην Αυστραλία 27 χρόνια πριν.

Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί ο Δαλαμάγκας μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο 55χρονος ομογενής ήταν τελείως αγνώριστος σε σχέση με τις φωτογραφίες του που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πριν από κάποιες μέρες

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Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα flamis.gr, τα ίχνη του 55χρονου ομογενή εντοπίστηκαν μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία του Σίδνεϊ καθώς οι αυστραλιανές αρχές ενημέρωσαν τις αντίστοιχες ελληνικές δεδομένου ότι σε βάρος του Δαλαμάγκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όταν ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων έδειξε ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν για 27 χρόνια στην Αυστραλία.

Κυκλοφορόντας ελεύθερος ως «Αντώνης Τζίμάς» σε χωριό στο Αίγιο είχε φροντίσει να έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες ασχολούμενος με τις ελιές, τα κτήματα του και το σπίτι που είχε αποκτήσει.

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η δολοφονία

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου τον Απρίλιο του 1999 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για την οποία βασικός ύποπτος είναι ο Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas). Ο Δαλαμάγκας αποτελούσε έναν από τους πιο καταζητούμενους ανθρώπους από τις αυστραλιανές αρχές.

Το έγκλημα σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore) στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Το θύμα, ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος, δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι. Η επίθεση συνέβη όταν προσπάθησε να παρέμβει και να σταματήσει μια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου. Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δαλαμάγκα μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα.

Οι αρχές της Αυστραλίας πίστευαν ακράδαντα ότι ο Δαλαμάγκας διέφυγε αμέσως μετά και κρυβόταν στην Ελλάδα. Το 2003 η Αυστραλία προσπάθησε να ζητήσει την έκδοσή του, αλλά η προσπάθεια απέτυχε. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να ασκήσουν δίωξη εναντίον του στο εγχώριο δικαστικό σύστημα, όμως η διαδικασία ανεστάλη το 2007 καθώς ο ίδιος εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη.

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Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,το έγκλημα αντιμετώπιζε 25ετή προθεσμία παραγραφής, η οποία συμπληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024. Οι αστυνομικοί στην έρευνα που έκαναν στο μεγάλο σπίτι του στο οποίο έμενε με την σύζυγο και τα πεθερικά του, βρήκαν μία βαλίστρα, και κάποια έγγραφα τα οποία αξιολογούν. Όπως είπαν γείτονες ήταν φιλήσυχος, έκανε παρέα με όλους, δεν εργαζόταν, όμως φρόντιζε την περιουσία του.

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Η γυναίκα του είναι εκπαιδευτικός.

Ύποπτος και για δεύτερο φόνο

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη χθες καθώς ο 55χρονος είναι ύποπτος και για δεύτερο φόνο.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αυστραλιανές Αρχές αναμένεται να εξιχνιάσουν ακόμα ένα έγκλημα που απασχολεί από το 1997, με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα να είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του 30χρονου ομογενή Τιμ (Ευθύμιου) Βουκελάτου.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης.

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Δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Απριλίου 1999, ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλο ομογενή, τον 32χρονο Γιώργο Γιαννόπουλο, μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο Belmore του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καβγά. Αμέσως μετά τον δεύτερο φόνο το 1999, ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία. Για 27 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Interpol, των αυστραλιανών αρχών και της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος πλέον Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο, όπου ζούσε κρυμμένος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Αν και το ένταλμα σύλληψης με το οποίο καταζητούνταν διεθνώς αφορούσε κυρίως τη δολοφονία του Γιαννόπουλου (καθώς στην Ελλάδα υπήρχε ο κίνδυνος της 25ετούς παραγραφής), οι Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας τον είχαν σταθερά στην κορυφή της λίστας των καταζητούμενων και για τον φόνο του Βουκελάτου.