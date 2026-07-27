Αίγιο: Επιμένει ότι είναι αθώος ο 65χρονος Ιταλός για την διπλή δολοφονία – “Η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά αυτοκτόνησε”

Συνεχίζει να δηλώνει αθώος για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα μία μητέρα και τον γιο της, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, στο όπλο του εγκλήματος βρέθηκε DNA της 54χρονης μητέρας, αλλά και γενετικό υλικό ενός ακόμη ατόμου, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

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Τα εργαστηριακά ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, με στόχο να διαλευκανθεί το μυστήριο γύρω από τον θάνατο των δύο θυμάτων, περίπου 45 ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που θέλει τη μητέρα να σκοτώνει τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Οι έρευνες παραμένουν εντατικές, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος της.

“Δεν μπορώ να πενθήσω”

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δήλωνε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, τονίζει μέσα από τις φυλακές στον ΑΝΤ1: «Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισης του 65χρονου Ιταλού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο σχετικό αίτημα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο της διπλής δολοφονίας.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε ημέρα για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε μύγα. Ο αδελφός μου να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον. Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα σας έλεγα ναι, ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», ανέφερε ο αδελφός του προφυλακισμένου Ιταλού.

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Τα ευρήματα των αναλύσεων

Το θρίλερ με τους θανάτους μητέρας και γιου, στον Λόγγου Αιγίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς και νέα στοιχεία από τις αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια προστίθενται στην έρευνα των αρχών και δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας και γενετικό υλικό ενός ακόμη προσώπου, το οποίο, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

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Επιπλέον, ίχνη πυρίτιδας βρέθηκαν στα χέρια της 54χρονης, γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται να είχε χρησιμοποιήσει το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο γιος της.

Ωστόσο, όπως επισήμανε σε ρεπορτάζ ο ΑΝΤ1, το Σάββατο, μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η χρήση του όπλου έγινε το επίμαχο βράδυ που έγινε το έγκλημα ή είχε γίνει πιο παλιά. Το στοιχείο της πυρίτιδας στα χέρια της μητέρας δεν αρκεί για να καθορίσει ποιος πυροβόλησε τον 26χρονο γιο.