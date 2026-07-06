Διπλό φονικό στο Αίγιο: Bρέθηκαν ίχνη αίματος και έξω από το μοιραίο δωμάτιο – Γιατί αποδυναμώνεται ο ισχυρισμός του Ιταλού

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η δικαστική και αστυνομική έρευνα γύρω από την άγρια δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία τους στον Λόγγο Αιγίου.

Για την υπόθεση κρατείται προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, δηλώνοντας αθώος.

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Σχεδόν έναν μήνα μετά το φονικό, οι αρχές ποντάρουν στην εργαστηριακή ταυτοποίηση κηλίδων αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικούς χώρους του σπιτιού.

Τα δύο δείγματα αίματος που εξετάζουν οι αρχές

Νέα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή Live News φωτίζουν τα ευρήματα της Σήμανσης, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο χολ, στον περιβάλλοντα χώρο του δωματίου της τραγωδίας, αλλά και στην κρεβατοκάμαρα που μοιραζόταν το ζευγάρι.

Το πρώτο δείγμα είναι μια καστανέρυθρη κηλίδα στην εξωτερική πλευρά ντουλαπιού, εντός της κρεβατοκάμαρας του 65χρονου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γενετική ανάλυση έδειξε ότι το αίμα αυτό ανήκει στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα εντοπίστηκε στο δάπεδο του χολ, ακριβώς έξω από την πόρτα του μπάνιου και μπροστά από την είσοδο του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν οι σοροί της 54χρονης Μαρίας και του γιου της, Ολύμπιου.

Περιγράφοντας τις ώρες του εγκλήματος, ο Ιταλός κατηγορούμενος υποστήριξε ότι αρχικά ξάπλωσε μαζί με τη σύντροφό του, αλλά μετακινήθηκε σε άλλο δωμάτιο επειδή εκείνη ροχάλιζε.

Πρόσθεσε ότι ξύπνησε στις 11:00 το επόμενο πρωί και πως δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Στον οργανισμό του 65χρονου ανιχνεύθηκαν κάνναβη και ηρεμιστικές-κατασταλτικές ουσίες.

Η υπεράσπισή του θεωρεί το εύρημα αυτό κομβικό, προκειμένου να θεμελιώσει νομικά τον ισχυρισμό ότι ο πελάτης τους βρισκόταν σε κατάσταση βαθιού λήθαρου και δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον τη μοιραία νύχτα.

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Από την πλευρά της, η αδελφή της 54χρονης κατέθεσε μια διαφορετική διάσταση για την καθημερινότητα του ζευγαριού. «Από όσα γνωρίζω δεν είχε νοσηλευτεί κανένας από τους δύο ούτε λάμβανε ψυχοφάρμακα. Η αδερφή μου ήταν λίγο πιο ευαίσθητη και ζορισμένη γιατί είχε χάσει τον άντρα της και τον αδερφό μας»

Η ψυχολογική πίεση και η ψηφιακή έρευνα

Το περιβάλλον των θυμάτων εστιάζει στην ιδιαίτερα βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τελευταίο διάστημα η 54χρονη Μαρία, σημειώνοντας παράλληλα ότι τόσο ο αδικοχαμένος γιος της όσο και ο νυν κατηγορούμενος σύντροφός της προσπαθούσαν να τη στηρίξουν.

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Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν μπει πολυάριθμα πειστήρια από το σπίτι, ανάμεσα στα οποία και μια ηλεκτρονική σκούπα-ρομπότ, η οποία ενδέχεται να έχει καταγράψει δεδομένα κίνησης.

Αν και ο 65χρονος παραμένει για την ΕΛ.ΑΣ. ο κύριος ύποπτος, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται οριακές, καθώς τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηρίων είτε θα «δέσουν» την ενοχή του είτε θα φέρουν την απόλυτη ανατροπή στο θρίλερ του Αιγίου.