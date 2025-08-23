Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκροί μάνα και γιος βρέθηκαν στο σπίτι τους – Η νεκροψία θα καθορίσει τα αίτια

Φαίνεται να αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια

DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:42

Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στα Τρίκαλα, με τον θάνατό τους να αποδίδεται, σε παθολογικά αίτια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. 

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

