Τρίκαλα: Νεκροί μάνα και γιος βρέθηκαν στο σπίτι τους – Η νεκροψία θα καθορίσει τα αίτια

Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στα Τρίκαλα, με τον θάνατό τους να αποδίδεται, σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.