Kavinsky: Η ιστορία πίσω από το πασίγνωστο “Nightcall” – Ποιος ήταν ο DJ με την ιδιαίτερη περσόνα που συνεργάστηκε με τους θρυλικούς Daft Punk

Στην θλίψη βυθίστηκε ο χώρος της ηλεκτρονικής μουσικής μετά τον θάνατο του πασίγνωστου DJ Kavinsky που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα του στο Παρίσι.

Ο ήχος του παρέπεμπε αρκετά στα μουσικά soundtrack των ταινιών της δεκαετίας των 80s. Το έργο του είχε συχνά συγκριθεί με εκείνο άλλων σημαντικών εκπροσώπων της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, όπως οι Daft Punk, οι Justice και ο Danger. Μάλιστα, η πιο γνωστή παραγωγή έγινε σε συνεργασία με ένα από τα μέλη των θρυλικών Daft Punk.

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Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους έναρξης της ταινίας «Drive» του 2011, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και συνδέθηκε άμεσα με τη σκοτεινή, νυχτερινή και νεονουάρ αισθητική του κινηματογραφικού έργου.

Το 2024 ο Kavinsky το ερμήνευσε στη λαμπερή τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, μαζί με την Angèle και τους Phoenix, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του τραγουδιού στο Stade de France.

Το στόρι πίσω από την περσόνα του Kavinsky

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, ο Βενσάν Μπελορζέ είχε εργαστεί για αρκετά χρόνια ως ηθοποιός. Η μουσική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2005, με την ενθάρρυνση των στενών φίλων του Jackson Fourgeaud και Quentin Dupieux. Ο Dupieux, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός στη μουσική ως Mr. Oizo, είχε χρησιμοποιήσει κομμάτια του Kavinsky στην ταινία του «Steak».

Εκείνη την περίοδο ο Kavinsky δημιούργησε το πρώτο του single, «Testarossa Autodrive», το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τη θρυλική Ferrari Testarossa.

Τον Φεβρουάριο του 2013 παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «OutRun». Ο δίσκος ανέπτυσσε τη μυθολογία του φανταστικού χαρακτήρα Kavinsky και συνδύαζε τη γαλλική house με synthwave ήχους, κινηματογραφικές μελωδίες και έντονες αναφορές στη δεκαετία του 1980.

Η ιστορία του Kavinsky αφορά ένα τρακάρισμα με το Testarossa πίσω το 1986. Ο χαρακτήρας επανεμφανίστηκε ως ζόμπι το 2006 για να κατακτήσει την σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής. Τα τραγούδια στον πρώτο δίσκο του παραγωγού βοηθούν τον Kavinsky να πει την τραγική του ιστορία του μέσα από μία darkwave synth αισθητική. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ο πασίγνωστος μουσικός είχε αποκαλύψει ότι ολόκληρο το κομμάτι «Teddy Boy» είχε γραφτεί και ηχογραφηθεί με ένα συνθεσάιζερ Yamaha DX7.

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Το συγκεκριμένο όργανο είχε συνδεθεί άμεσα με τον synth-pop ήχο της δεκαετίας του 1980 και ταίριαζε απόλυτα με τη κινηματογραφική αισθητική που χαρακτήριζε τη μουσική του.

Ο Βενσάν Μπελορζέ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι: “Το “Nightcall” εξιστορεί την προσπάθεια του ζόμπι να πάει στο σπίτι της κοπέλας του και να τις εξηγήσει τι έχει συμβεί, ενώ η ίδια έχει προχωρήσει με την ζωή της.”

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Έπειτα από μια πολυετή αποχή, ο μουσικός επέστρεψε το 2021 με το «Renegade». Τον Μάρτιο του 2022 κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, «Reborn», στο οποίο συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Cautious Clay, Sébastien Tellier, Kareen Lomax και Morgan Phalen.