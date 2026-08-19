Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης – Ποιος ήταν ο ιστορικός «γαλάζιος» οργανωτικός

Θλίψη στη Νέα Δημοκρατία προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Λουλουδάκη, ιστορικού στελέχους της παράταξης και πρώην Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος.

Την απώλειά του γνωστοποίησε η Νέα Δημοκρατία, η οποία σε ανακοίνωσή της αποχαιρετά ένα στέλεχος με πολυετή παρουσία στην παράταξη, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.

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Ποιος ήταν ο Γιώργος Λουλουδάκης

Ο Γιώργος Λουλουδάκης γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα.

Η πολιτική του διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της παράταξης. Εντάχθηκε στο κόμμα το 1974 και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν πέρασε από όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας, φτάνοντας μέχρι τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπήρξε στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Λουλουδάκη, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην πολυετή κομματική δράση του και στη συμβολή του στην οργανωτική παρουσία της παράταξης σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας σε όλη τη χώρα και για την προώθηση του έργου των Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Το κυβερνών κόμμα σημειώνει ακόμη ότι ο πρώην Γραμματέας Οργανωτικού «ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του» σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

«Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.