Μαίρη Λίντα: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά την είδηση ότι έφυγε από την ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα.

Η ερμηνεύτρια κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με ορισμένες από τις πιο λαμπρές στιγμές της ελληνικής μουσικής, συνεργαζόμενη με κορυφαίους δημιουργούς και τραγουδιστές. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο Σπύρος Σίγουρος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα έγιναν σε πολύ νεαρή ηλικία, μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και μουσικές σκηνές της εποχής. Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη υπήρξε καθοριστική, καθώς μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο ιστορικά καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του ’60. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, αλλά επεκτάθηκε και στην προσωπική τους ζωή, ενώ πρωταγωνίστησαν μαζί και σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές.

Η ίδια είχε παντρευτεί δυο φορές και είχε αποκτήσει μια κόρη.

Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Σε συνεντεύξεις της είχε αποκαλύψει ότι ο δεύτερος γάμος της ήταν ιδιαίτερα δύσκολος. Όπως είχε δηλώσει το 2012, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σχέση, έχοντας ως μοναδικό της στήριγμα τη φωνή και τη δουλειά της.

Το 1961 κατέκτησε το Α’ Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονταν ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας.

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Με τη χαρακτηριστική φωνή και το ερμηνευτικό της ύφος επηρέασε πολλές νεότερες τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη, με αρκετές από τις οποίες συνεργάστηκε και επί σκηνής.

Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα πραγματοποιήθηκαν τη σεζόν 1995-1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου στη «Νεφέλη», τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο «Χάραμα» και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο «Rex».

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Στη μακρόχρονη δισκογραφική της πορεία η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε, εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.