«Emily in Paris»: Νεκρός ο 47χρονος βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Σε ηλικία 47 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς «Emily in Paris» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν στην Βενετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, o Diego Borella κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μάτια των μελών του συνεργείου, τη στιγμή που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της νέας σεζόν.. Οι γιατροί έσπευσαν στο ξενοδοχείο που βρισκόταν ο 47χρονος για τα γυρίσματα, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως επίσημη αιτία θανάτου είναι η καρδιακή προσβολή.

Διακόπηκαν τα γυρίσματα

Μετά από αυτή την αναπάντεχη εξέλιξη τα γυρίσματα του «Emily in Paris» που ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου και θα ολοκληρώνονταν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, έχουν διακοπεί μέχρι νεοτέρας.

«Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τον Diego· ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στυλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι, με την καλύτερή του φίλη -και δική μου. Την πήρα τηλέφωνο την Πέμπτη· ήταν συντετριμμένη. Ο Diego είχε εξαιρετικό χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Μια νεανική ζωή κόπηκε πρόωρα. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη», ανέφερε ο στενός φίλος του, Mattia Berto.