Kavinsky: Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο πασίγνωστος DJ – Ήταν ο παραγωγός του “Nightcall”

Στην θλίψη βυθίστηκε ο χώρος της ηλεκτρονικής μουσικής το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) καθώς ο DJ Kavinsky έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Παρισιού, ο γνωστός DJ και παραγωγός, κατά κόσμον Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη.

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Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν αρχικά ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Kavinsky έγινε ευρύτερα γνωστός το 2010 με το τραγούδι «Nightcall», το οποίο συνυπέγραψε με τον Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κρίστο των Daft Punk. Το κομμάτι απέκτησε διεθνή αναγνώριση όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive» (2011), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Ο Γάλλος είχε επίσης συμμετάσχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Στην καριέρα του κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το «OutRun» το 2013 και το «Reborn» το 2022.