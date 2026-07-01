Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή για Μελά και Ρέππα πρότεινε ο εισαγγελέας – “Καταπέλτης” για το “πόρισμα Τυχεροπούλου

Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο αδικήματα και την αναβάθμιση κατηγορίας για ένα τρίτο πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στη δίκη που αφορά τους χειρισμούς γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το «πόρισμα Τυχεροπούλου».

Ο εισαγγελέας ήταν ιδιαίτερα καυστικός για τους ρόλους της Αθανασίας Ρέππα και του Δημήτρη Μελά, υποστηρίζοντας ότι από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε πως ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν σκοπίμως από την εισαγγελική αρχή την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, προκειμένου να μην διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό.

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Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα, ο εισαγγελέας πρότεινε το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Επίσης, ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέππα για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου από κοινού, της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως ανέφερε, «αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής» σημείωσε.