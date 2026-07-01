Διπλό φονικό στο Αίγιο: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές του Ιταλού κατηγορούμενου

Ολοένα περισσότερα στοιχεία προστίθενται στον φάκελο του στυγερού, διπλού φονικού στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη συντρόφου του και τον 26χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος εντόπισαν στον οργανισμό του ίχνη ινδικής κάνναβης και υπνωτικών φαρμάκων.

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Αυτά τα ευρήματα κινούνται στη γραμμή των ισχυρισμών του Ιταλού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έως και σήμερα υποστηρίζει ότι δεν είναι ο δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας και πως την ώρα του εγκλήματος κοιμόταν.

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ εξακολουθούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλα τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στο διπλό φονικό που έχει σοκάρει το Αίγιο και το πανελλήνιο.

Υπενθυμίζεται ότι το DNA που βρέθηκε στο όπλο δεν ανήκει ούτε στα θύματα ούτε στον κατηγορούμενο Ιταλό ο οποίος συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του στο διπλό φονικό στο Αίγιο. «Αυτό που θεωρεί η αστυνομία, είναι ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος, με οποιονδήποτε τρόπο» είχε δηλώσει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, αν θεωρήσουμε ότι όντως πρώτα δολοφονήθηκε ο νεαρός, όποιος και να είναι ο δράστης, και επενέβη η μητέρα για να σταματήσει αυτό που γινόταν, προφανώς ήρθε σε επαφή και με το όπλο η μητέρα».

H ίδια είχε τονίσει πως «έχουμε ακόμη ευρήματα προς εξέταση, όπως για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, του νεαρού που υπάρχει περίπτωση να μας δώσει στοιχεία, ενώ τόνισε πως ο κατηγορούμενος δεν έχει ομολογήσει».