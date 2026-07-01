Αναστασιάδης για την εμπρηστική επίθεση: “Κάμερες κατέγραψαν το άτομο που άφησε τα γκαζάκια”

Για το μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τρία στελέχη της ΝΔ μίλησε ο πρώην βουλευτής της γαλάζιας παράταξης, Σάββας Αναστασιάδης.

Όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης στο Action24, «εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».

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«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε εισόδους πολυκατοικιών, όπου διαμένουν ή διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα η Αφροδίτης Νέστορα, ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς και ο Σάββας Αναστασιάδης.

Πρόκειται για τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης – Χαριλάου, ενώ ερευνώνται από την Κρατική Ασφάλεια.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης – Χαριλάου, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε, πιθανότατα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή πολυκατοικίας, κατέστρεψε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας- δύο υπέστησαν εγκαύματα και τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.