Αφροδίτη Νέστορα: Ποια είναι η πολιτεύτρια που τραυματίστηκε από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Τον τραυματισμό της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και μελών της οικογένειάς της, προκάλεσαν οι εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ τα ξημερώματα της Τετάρτης, 1 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, από το περιστατικό τραυματίστηκαν με εγκαύματα τρία άτομα: η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, και μία ακόμη γυναίκα. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

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Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα, με καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφια διδάκτωρ με αναφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη εδώ και περίπου 15 χρόνια, με παρουσία στην πόλη και συνεργασίες με τον e-ΕΦΚΑ αλλά και δήμους της περιοχής.

Προσφάτως ανανέωσε τη θητεία της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αφού εκλέχτηκε πρώτη σε σταυρούς σύμβουλος με το συνδυασμό «Ανοιχτοί Ορίζοντες».

Παράλληλα, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.

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Το γραφείο της ασχολείται με υποθέσεις τραπεζικού και οικονομικού δικαίου, μισθώσεων (αστικών και επαγγελματικών), οικογενειακού δικαίου, εξυγίανσης επιχειρήσεων αλλά και σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου.

Παράλληλα, τυγχάνει μέλος του Σωματείου «ΘΕΡΜΑΙΔΕΣ», του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΕΣ», συνεργάτιδα του «Οράματος Ελπίδα», ενώ πρόσφατα ίδρυσε με φίλους & συνεργάτες το σωματείο «RED-Y» με σκοπό την εθελοντική αιμοδοσία & την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών .