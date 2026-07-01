Βοτανικός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από ρεαλιστικές απεικονίσεις του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού
Αναμένεται να δοθεί στη διάθεση των "πρασίνων" τον Μάιο του 2027
Τον Μάιο του 2027, βάσει χρονοδιαγράμματος, αναμένεται να είναι έοτιμος ο Βοτανικός, καθώς τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.
Εάν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, οι “πράσινοι” θα μπουν στο νέο τους γήπεδο τη σεζόν 2027-28.
Όσο περνάει ο καιρός τόσο έρχονται στην επιφάνεια όλο και περισσότερα πλάνα από το πώς θα μοιάζει το νέο στολίδι του ελληνικού αθλητισμού.
Την Τρίτη (30/06) το ελληνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, που ασχολείται με τις κατασκευές και την αρχιτεκτονική από το 1986, έκανε ένα webinar, στο οποίο φιλοξενήθηκε η εταιρεία που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
Σε αυτό, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ρεαλιστικές απεικονίσεις του γηπέδου, με τα πλάνα να είναι αποκαλυπτικά.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις