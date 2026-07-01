Βοτανικός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από ρεαλιστικές απεικονίσεις του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

Τον Μάιο του 2027, βάσει χρονοδιαγράμματος, αναμένεται να είναι έοτιμος ο Βοτανικός, καθώς τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Εάν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, οι “πράσινοι” θα μπουν στο νέο τους γήπεδο τη σεζόν 2027-28.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο περνάει ο καιρός τόσο έρχονται στην επιφάνεια όλο και περισσότερα πλάνα από το πώς θα μοιάζει το νέο στολίδι του ελληνικού αθλητισμού.

Την Τρίτη (30/06) το ελληνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, που ασχολείται με τις κατασκευές και την αρχιτεκτονική από το 1986, έκανε ένα webinar, στο οποίο φιλοξενήθηκε η εταιρεία που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Σε αυτό, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ρεαλιστικές απεικονίσεις του γηπέδου, με τα πλάνα να είναι αποκαλυπτικά.