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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από ρεαλιστικές απεικονίσεις του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

Αναμένεται να δοθεί στη διάθεση των "πρασίνων" τον Μάιο του 2027

Βοτανικός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από ρεαλιστικές απεικονίσεις του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού
DEBATER NEWSROOM

Τον Μάιο του 2027, βάσει χρονοδιαγράμματος, αναμένεται να είναι έοτιμος ο Βοτανικός, καθώς τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Εάν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, οι “πράσινοι” θα μπουν στο νέο τους γήπεδο τη σεζόν 2027-28.

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Όσο περνάει ο καιρός τόσο έρχονται στην επιφάνεια όλο και περισσότερα πλάνα από το πώς θα μοιάζει το νέο στολίδι του ελληνικού αθλητισμού.

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Την Τρίτη (30/06) το ελληνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, που ασχολείται με τις κατασκευές και την αρχιτεκτονική από το 1986, έκανε ένα webinar, στο οποίο φιλοξενήθηκε η εταιρεία που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

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Σε αυτό, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ρεαλιστικές απεικονίσεις του γηπέδου, με τα πλάνα να είναι αποκαλυπτικά.

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