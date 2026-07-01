Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ με 5 τραυματίες – Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η μητέρα της Νέστορα

Η Αντριτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7, με στόχο τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μέσα σε λίγη ώρα γκαζάκια σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις πολυκατοικίες των στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα και να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

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Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η μητέρα της κ. Νέστορα, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 04:18 στην Πυλαία, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές.

Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος έμενε στο συγκεκριμένο κτίριο στο παρελθόν.

Στις 04:23, καταγράφηκε δεύτερη επίθεση στην Τούμπα. Εκεί, οι δράστες έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης.

Από την εμπρηστική επίθεση προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Η τρίτη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου. Η φωτιά που εκδηλώθηκε από γκαζάκι επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα από τα αυτοκίνητα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα. Μάλιστα, τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της υπέστησαν εγκαύματα, καθώς επιχείρησαν να σβήσουν τη φωτιά, με τη δεύτερη να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένη.

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Επίσης, ακόμα τρία άτομα διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών, ανάμεσα στους οποίους και ο πατέρας της κ. Νέστορα.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη, καθώς το γεγονός ότι οι τρεις επιθέσεις έγιναν μέσα σε λίγη ώρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε ένα συντονισμένο σχέδιο από τους δράστες.

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Μαρινάκης: Δολοφονικές οι επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της ΝΔ – Όταν βάζεις γκαζάκια επιθυμείς να πεθάνουν

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιατελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 αναφερόμενος στην τριπλή εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ο. Μαρινάκης σημείωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».