Ζήσης Ιωακείμοβιτς για εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: “Δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι”

Για «θρασύδειλους τραμπούκους» που «δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν» κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, η κατοικία του οποίου έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα, όπως επίσης της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

«Άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένοικοι μιας εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασύδειλους τραμπούκους είναι ότι δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν», τονίζει ο κ. Ιωακείμοβιτς και συνεχίζει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απεναντίας μας συσπειρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντι τους».