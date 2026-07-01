ΚΚΕ: “Καταδικάζουμε τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ που με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση”

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων» και σημειώνει ότι «πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου».