Μαρουσάκης: Έρχεται διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες – Προσοχή στα μελτέμια

Από έντονα κύματα αστάθειας με μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα χαρακτηριστεί ο καιρός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προς το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία αλλά να αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

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Αυτός ο τύπος καιρού φαίνεται οτι θα κυριαρχήσει για τις επόμενες αρκετές ημέρες και επομένως η χώρα θα παραμείνει προστατευμένη από τα ισχυρά θερμά κύματα που θα κατευθύνονται προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης και πρόσθεσε: “Εμείς θα έχουμε ήπια ζεστό καιρό ενώ από την άλλη πλευρά δεν θα λείπει η αστάθεια και τα μελτέμια. Θα φθάσουμε με αυτόν τον καιρό περίπου μέχρι και τα μέσα του Ιουλίου”.

Όπως σημείωσε, δεν φαίνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα.

Και η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα συνοδεύεται από αρκετή ζέστη αλλά και καταιγίδες. Αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες το απόγευμα θα δούμε καταιγιδοφόρα νέφη προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και θα εκδηλωθούν μπόρες και ισχυρά τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονους κεραυνούς. Μπορεί οι άνεμοι μέσα στην ημέρα να μην προβληματίζουν, όμως όταν εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα αλλάζουν απότομα διευθύνσεις και ενισχύονται, τα γνωστά δηλαδή μπουρίνια για παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Οι άνεμοι θα φθάνουν σήμερα ακόμη και τα 6 μποφόρ. Ο άνεμος δεν θα είναι τόσο δροσερός, γίνεται πιο θερμός με αποτέλεσμα να σπρώχνει τον υδράργυρο προς πιο υψηλές τιμές, κυρίως όμως για ανατολικές και νότιες εκτάσεις της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φθάσει έως και 38 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης. Είναι θερμοκρασίες σχετικά συμβατές με τα θερμοκρασιακά επίπεδα της εποχής.

Και αύριο Πέμπτη 2/7 θα κάνει αρκετή ζέστη, από την Παρασκευή όμως θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν περιοχές της επικράτειας που θα βρεθούν και πιο κάτω για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

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Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θα αυξηθεί σημαντικά όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Από αύριο μεσημέρι με απόγευμα θα κυριαρχήσει η αστάθεια μέχρι περίπου και το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η ημέρα μας να ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, κοντά όμως στο απόγευμα θα βγαίνουν έντονες καταιγίδες προς τα ηπειρωτικά ακόμα και προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

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Πέρα από τις επικίνδυνες καταιγίδες που θα σημειωθούν αύριο και την Παρασκευή, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια, θα φθάσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Σε εκείνες τις περιοχές θα πνέουν τα μελτέμια κοντά στα επίπεδα θυέλλης. Αυτό θα μας δροσίσει καπώς θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, από την άλλη όμως αυξάνονται τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς.