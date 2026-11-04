Θεσσαλονίκη: Απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με λεία άνω των 80.000 ευρώ – Επέστρεψαν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα

Δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας στη σύλληψη ενός αλλοδαπού που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν από τις δύο γυναίκες συνολικά 21.200 ευρώ σε μετρητά, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα, με την αξία των χρημάτων και των τιμαλφών να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν το σύνολο των χρημάτων και των τιμαλφών, τα οποία αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους τους.

Πώς εξαπατούσαν τις ηλικιωμένες – Παρίσταναν τους αστυνομικούς

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα άτομα, φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα που στόχευε ηλικιωμένους.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν βασιζόταν στον φόβο και στην ψυχολογική πίεση.

Αρχικά, τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και τους ανέφεραν ψευδώς ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με την Αστυνομία.

Στη συνέχεια, ακολουθούσε δεύτερο τηλεφώνημα από άλλο μέλος της οργάνωσης, το οποίο προσποιούνταν τον αστυνομικό, ενισχύοντας την εντύπωση ότι επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό.

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Με αυτόν τον τρόπο, έπειθαν τις ηλικιωμένες να παραδώσουν μετρητά, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Θεσσαλονίκη: Άφησε 5.300 ευρώ και κοσμήματα κάτω από κάδο απορριμμάτων

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026.

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Οι δράστες επικοινώνησαν επανειλημμένα με ηλικιωμένη γυναίκα και, χρησιμοποιώντας την παραπάνω μεθοδολογία, την έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.

Στη συνέχεια, της υπέδειξαν να τοποθετήσει τα τιμαλφή σε σακούλα και να την αφήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων, έξω από την κατοικία της.

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Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους, αφήνοντας στο σημείο 5.300 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια παρέλαβαν οι δράστες.

Τρίκαλα: Παρέδωσε σε ταξί 15.900 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και χρυσαφικά

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026.

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Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με άλλη ηλικιωμένη γυναίκα και, χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόσχημα, την έπεισαν να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή της.

Η γυναίκα τοποθέτησε σε τσάντα:

15.900 ευρώ σε μετρητά

46 χρυσές λίρες

Διάφορα χρυσαφικά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συνολική αξία των χρημάτων και των τιμαλφών της συγκεκριμένης υπόθεσης ανερχόταν σε περίπου 60.000 ευρώ.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν ανυποψίαστο οδηγό ταξί για τη μεταφορά της τσάντας.

Κατόπιν των οδηγιών που είχε λάβει, η ηλικιωμένη παρέδωσε την τσάντα στον οδηγό, ο οποίος τη μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να την παραδώσει στον συλληφθέντα.

Όπως διευκρινίζεται από την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ταξί δεν γνώριζε ούτε το περιεχόμενο της τσάντας ούτε την παράνομη δραστηριότητα.

Πώς εντοπίστηκε ο συλληφθείς – Ανακτήθηκαν όλα τα κλοπιμαία

Οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αξιοποίησαν άμεσα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν τον κατηγορούμενο στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

Το σύνολο των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τις δύο ηλικιωμένες.

Όλα τα κοσμήματα, οι χρυσές λίρες και τα υπόλοιπα τιμαλφή.

Δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα επιστράφηκαν στο σύνολό τους στις δύο γυναίκες.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο ηλικιωμένων πολιτών, χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς περί εμπλοκής συγγενικών τους προσώπων με την Αστυνομία.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα αγνώστων που ζητούν χρήματα ή τιμαλφή, ακόμη και όταν οι καλούντες ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί.