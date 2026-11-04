Γιώργος Πατούλης: Το “καρφί” στη Μαρίνα Σταυράκη – «Το τι λέει ο καθένας από την πολυθρόνα του, δε μας ενδιαφέρει»

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι” το πρωί της Τετάρτης (4/11), παραχωρώντας δηλώσεις για την προσωπική του ζωή, την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Νάνσυς Κοιλού και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την υπόθεση της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει και την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, η οποία είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά την Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα είχε αναφέρει: “Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη;” προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Ο Γιώργος Πατούλης δεν άφησε ασχολίαστο το σχόλιο και έδωσε τη δική του απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Το τι λέει ο καθένας από την πολυθρόνα του δε μας ενδιαφέρει. Ας κάτσει στην πολυθρόνα του να κρίνει τους άλλους, αλλά μακάρι να μπορούσε και εκείνος να προσφέρει κάτι στην κοινωνία”.

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Υπενθυμίζεται ότι πατέρας για τρίτη φορά αναμένεται να γίνει ο Γιώργος Πατούλης, καθώς η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Η εγκυμοσύνη της συζύγου του βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ το ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σε κοινό ταξίδι του.

“Είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλη μας χαρά και πραγματικά αυτή τη χαρά που νιώθουμε κάθε φορά όταν έρχεται ένα νέο μέλος της οικογένειας, δεν μπορεί να περιγραφεί. Αν δεν τη νιώσεις ο ίδιος, δεν μπορείς να την περιγράψεις σε κάποιον. Και γι’ αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η οικογένεια έχει άμεση σχέση και με τα παιδιά και όποιος μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδιά, καλό είναι. Το μωρό θα έρθει από τον καινούργιο χρόνο. Θα σας πω μια άλλη φορά το φύλο”, είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πατούλης.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και η σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους και τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα ακόμη μέλος στην οικογένειά τους. Ο Γιώργος Πατούλης έχει επίσης αποκτήσει τον γιο του, Αλέξανδρο, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.