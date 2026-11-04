Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο και οι τρεις τραυματίες – Χτύπημα από τσεκούρι, εγκαύματα από μολότοφ

Νεότερα στοιχεία προκύπτουν για την κατάσταση των τριών τραυματιών από τα σοβαρά επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, που σημειώθηκαν την Τετάρτη (4/11), κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και οι τρεις τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Από αυτούς, οι δύο νοσηλεύονται σε χειρουργική κλινική και ο ένας στην πλαστική κλινική.

Οι τραυματισμοί τους συνδέονται με τη χρήση τσεκουριού, την εκτόξευση βόμβας μολότοφ και τα χτυπήματα που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Πανεπιστημιούπολη: Τι τραύματα φέρουν οι τρεις φοιτητές

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους, οι τρεις τραυματίες αντιμετωπίζουν διαφορετικής φύσης τραύματα.

Συγκεκριμένα:

Πρώτος τραυματίας: Φέρει τραύματα στο πόδι, τα οποία αποδίδονται σε χτύπημα με τσεκούρι.

Φέρει τραύματα στο πόδι, τα οποία αποδίδονται σε χτύπημα με τσεκούρι. Δεύτερος τραυματίας: Έχει υποστεί εγκαύματα από βόμβα μολότοφ που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Έχει υποστεί εγκαύματα από βόμβα μολότοφ που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Τρίτος τραυματίας: Φέρει τραύματα από χτυπήματα που δέχθηκε στη συμπλοκή, μεταξύ άλλων στο κεφάλι και στην κοιλιά.

Και οι τρεις κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ενώ οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς που να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

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Πώς σημειώθηκε η επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, τα επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών φοιτητών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδα περίπου 40 έως 50 ατόμων, ορισμένα από τα οποία φορούσαν κράνη και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλε στον χώρο του Τμήματος Μαθηματικών, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη φοιτητική συνέλευση.

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Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για χρήση ξύλων, τσεκουριού και βομβών μολότοφ, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να προστατευθούν και να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

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Σε εξέλιξη η έρευνα για τους δράστες

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα επεισόδια.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα περιστατικά βίας και ζήτησε ενημέρωση από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ σχετικά με όσα συνέβησαν, την αντίδραση των υπηρεσιών φύλαξης και τα μέτρα για την ασφάλεια των φοιτητών.

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Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, καθώς και η ταυτότητα των εμπλεκομένων, παραμένουν υπό διερεύνηση.