Δούκισσα Νομικού για την υπόθεση της ΜΚΟ: «Έξαλλη γίνομαι, είναι όλα πάρα πολύ θλιβερά»

Η Δούκισσα Νομικού τοποθετήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στην εκπομπή “Πρώτος Καφές με τη Ζήνα”, εκφράζοντας τη βαθιά δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό της για τις καταγγελίες που αφορούν την εκμετάλλευση ανηλίκων. Το μοντέλο και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ξεκαθαρίζοντας πως όσα έχουν αποκαλυφθεί της προκαλούν έντονα συναισθήματα.

Παράλληλα, η Δούκισσα Νομικού προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην προχωρήσει σε περισσότερα σχόλια, δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης και της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συζήτηση ωστόσο δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς αναφέρθηκε επίσης στις ενδυματολογικές της επιλογές, στην αυθεντικότητα και την ανάγκη να εκφράζει τον πραγματικό της εαυτό, ενώ μίλησε με τρυφερότητα για την οικογένειά της και την σχέση με τον σύζυγό της.

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«Προσέχω να νιώθω ωραία. Να νιώθω ο εαυτός μου. Ποτέ δεν ακολουθούσα την τάση κατά γράμμα. Πάντα μου αρέσει να προσαρμόζω όλα αυτά που είναι επίκαιρα στο δικό μου όμως διαχρονικό στιλ», ανέφερε αρχικά η Δούκισσα Νομικού.

«Όπως όλες οι γυναίκες που αγαπάμε τους άντρες μας, έτσι μου βγήκε και έκανα αυτή τη δημοσίευση (για την ονομαστική γιορτή του). Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε καλά πολλά χρόνια τώρα. Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που να μπορείς να μοιράζεσαι την καθημερινότητα, τις όμορφες στιγμές, τις πιο δύσκολες στιγμές. Νιώθω πως τα έχουμε καταφέρει καλά και με την οικογένειά μας και εύχομαι σε όλους έτσι να βρουν έναν άνθρωπο που να τους ανεβάζει, να περνάνε καλά, να είναι ήρεμοι, να είναι ευτυχισμένοι», εξομολογήθηκε η Δούκισσα Νομικού.

«Έξαλλη γίνομαι, γίνομαι έξαλλη και όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Πολύ θλιβερά. Θεωρώ απαράδεκτο, αλλά επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό και βαθύ θέμα, δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε τώρα εδώ. Αλλά εύχομαι όλα να πάνε όπως πρέπει να πάνε», τόνισε η Δούκισσα Νομικού για τις απάτες με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».