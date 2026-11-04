Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καθηγητή Λυκείου μετά από καταγγελία 16χρονης για χαστούκι

Ο 58χρονος γυμναστής συνελήφθη μετά από καταγγελία μαθήτριας στο σχολικό συγκρότημα του «Ευκλείδη». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση διά έργων, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καθηγητή Λυκείου μετά από καταγγελία 16χρονης για χαστούκι
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 58χρονου καθηγητή Λυκείου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και τη χαστούκισε μέσα σε σχολικό συγκρότημα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11), στο σχολικό συγκρότημα του «Ευκλείδη», προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας και των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο γυμναστή, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση διά έργων.

Θεσσαλονίκη: Τι κατήγγειλε η 16χρονη μαθήτρια

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον καθηγητή εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Η 16χρονη υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και στη συνέχεια τη χαστούκισε.

Μετά την καταγγελία, στο σχολείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, ενώ ο εκπαιδευτικός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, κινητοποιήθηκαν και οι εκπαιδευτικές αρχές.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το καταγγελλόμενο περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοικητική διερεύνηση θα εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και τυχόν ευθύνες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ΕΔΕ αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον εισαγγελέα ο 58χρονος εκπαιδευτικός

Μετά τη σύλληψή του, ο 58χρονος γυμναστής αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά την καταγγελία για εξύβριση διά έργων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια δικαστική απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του εκπαιδευτικού και της ανήλικης μαθήτριας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο και οι τρεις τραυματίες – Χτύπημα από τσεκούρι, εγκαύματα από μολότοφ
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο και οι τρεις τραυματίες – Χτύπημα από τσεκούρι, εγκαύματα από μολότοφ

Και οι τρεις τραυματίες από τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη εισήχθησαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι δύο νοσηλεύονται σε χειρουργική κλινική και ο τρίτος στην πλαστική, μετά τη βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης.

Βανδαλισμοί σε παιδικές χαρές του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
ΕΛΛΑΔΑ

Βανδαλισμοί σε παιδικές χαρές του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη καταγράφηκαν την Τρίτη (3/11) φθορές από βανδαλισμούς στην παιδική χαρά «Λαμπράκη», η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Θηβών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής. Οι ζημιές αφορούν το σύνθετο όργανο παιχνιδιού, ενώ, σύμφωνα με τον δήμο, η παιδική χαρά διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας σε ισχύ έως […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο και οι τρεις τραυματίες – Χτύπημα από τσεκούρι, εγκαύματα από μολότοφ
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο και οι τρεις τραυματίες – Χτύπημα από τσεκούρι, εγκαύματα από μολότοφ

Και οι τρεις τραυματίες από τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη εισήχθησαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι δύο νοσηλεύονται σε χειρουργική κλινική και ο τρίτος στην πλαστική, μετά τη βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης.

Señor Imanol, ¡me quito el sombrero!
ΑΠΟΨΕΙΣ

Señor Imanol, ¡me quito el sombrero!

Από τη βαριά σκιά του Μεντιλίμπαρ και την αμφισβήτηση της εξέδρας, στην προσωρινή κορυφή του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κερδίζει κάτι που στον Ολυμπιακό δεν χαρίζεται ποτέ: τον σεβασμό.

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα πρέπει να παράγει τεχνολογία, όχι μόνο να εισάγει» – Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην έρευνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα πρέπει να παράγει τεχνολογία, όχι μόνο να εισάγει» – Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην έρευνα

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα ελληνικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, τη συνεργασία με την ElevenLabs για τη διάσωση των ελληνικών διαλέκτων και τις επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές.