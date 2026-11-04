Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καθηγητή Λυκείου μετά από καταγγελία 16χρονης για χαστούκι

Στη σύλληψη ενός 58χρονου καθηγητή Λυκείου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και τη χαστούκισε μέσα σε σχολικό συγκρότημα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11), στο σχολικό συγκρότημα του «Ευκλείδη», προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας και των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο γυμναστή, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση διά έργων.

Θεσσαλονίκη: Τι κατήγγειλε η 16χρονη μαθήτρια

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον καθηγητή εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Η 16χρονη υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και στη συνέχεια τη χαστούκισε.

Μετά την καταγγελία, στο σχολείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, ενώ ο εκπαιδευτικός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

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Διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, κινητοποιήθηκαν και οι εκπαιδευτικές αρχές.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το καταγγελλόμενο περιστατικό.

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Η διοικητική διερεύνηση θα εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και τυχόν ευθύνες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ΕΔΕ αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

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Στον εισαγγελέα ο 58χρονος εκπαιδευτικός

Μετά τη σύλληψή του, ο 58χρονος γυμναστής αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά την καταγγελία για εξύβριση διά έργων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια δικαστική απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης.

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Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του εκπαιδευτικού και της ανήλικης μαθήτριας.