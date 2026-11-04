ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: «Λύγισε» στο 93′ η Ένωση – Πάλεψε στα ίσια τη «Βασίλισσα»

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά που άξιζε να έχει διαφορετικό φινάλε έζησε η ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε με 2-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (4/11), στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στην ισπανική ομάδα, προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της.

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Το καθοριστικό χτύπημα ήρθε στο 93ο λεπτό, όταν ο Φεντερίκο Βαλβέρδε πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-3, στερώντας από τους «κιτρινόμαυρους» έναν πολύτιμο βαθμό.

Η ΑΕΚ μπορεί να έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς βαθμολογικό όφελος, όμως η εικόνα της απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης ήταν αυτή που άφησε το μεγαλύτερο αποτύπωμα.

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η Ένωση δεν φοβήθηκε τη «Βασίλισσα»

Από τα πρώτα λεπτά, η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν είχε σκοπό να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να πιέσουν, να εκμεταλλευτούν τους διαθέσιμους χώρους και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, μόλις στο 5ο λεπτό, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, ύστερα από γύρισμα του Λόβρο Μάγερ, αλλά ο Τιμπό Κουρτουά αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε με το πόδι.

Η φάση αυτή αποτέλεσε ένα πρώτο δείγμα των προθέσεων της ελληνικής ομάδας, η οποία δεν δίστασε να επιτεθεί απέναντι στους Μαδριλένους.

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Η Ρεάλ επιχείρησε να επιβάλει τον ρυθμό της μέσα από την κατοχή της μπάλας, ωστόσο η ΑΕΚ συνέχισε να αναζητά τις ευκαιρίες της.

Κοϊτά και Πήλιος έδωσαν δύο φορές το προβάδισμα

Η επιθετική διάθεση της Ένωσης αποτυπώθηκε και στο σκορ, καθώς κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

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Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και ο Σταύρος Πήλιος ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που βρήκαν δίχτυα για την ΑΕΚ, βάζοντας φωτιά στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας.

Κάθε φορά, όμως, η ισπανική ομάδα κατάφερνε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

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Η Ρεάλ βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν, με τον Κιλιάν Μπαπέ να ολοκληρώνει όμορφο επιθετικό συνδυασμό για το 2-2.

Παρά τις ισοφαρίσεις, η ΑΕΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

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Αντίθετα, παρέμεινε ανταγωνιστική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να απειλήσει την εστία του Κουρτουά.

Ο Κουρτουά κράτησε τη Ρεάλ στο παιχνίδι

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης είχε και ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τιμπό Κουρτουά πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, αποτρέποντας την ΑΕΚ από το να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι προσπάθειες των Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Λούκα Γιόβιτς, στις οποίες ο τερματοφύλακας της ισπανικής ομάδας δήλωσε «παρών».

Η παρουσία του αποδείχθηκε σημαντική για τη Ρεάλ, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ΑΕΚ αποφασισμένη να διεκδικήσει το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

«Μαχαιριά» στο 93′ από τον Βαλβέρδε

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωνόταν ισόπαλη, ήρθε η φάση που έκρινε τον αγώνα.

Στο 93ο λεπτό, η Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος της ΑΕΚ και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, με εξαιρετική εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-3.

Το γκολ του Ουρουγουανού μέσου έφερε απογοήτευση στους παίκτες και στους φιλάθλους της Ένωσης, που έβλεπαν την ομάδα τους να χάνει στις καθυστερήσεις έναν βαθμό για τον οποίο είχε παλέψει σε ολόκληρη την αναμέτρηση.

Η τελευταία φάση αποδείχθηκε καθοριστική, με τη Ρεάλ να πανηγυρίζει μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη.

Κόκκινη κάρτα στον Κοϊτά μετά τη λήξη

Η ένταση δεν περιορίστηκε στα 90 λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, ολοκληρώνοντας με δυσάρεστο τρόπο μια βραδιά στην οποία είχε καταφέρει να σκοράρει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αποβολή του αποτελεί επιπλέον πρόβλημα για την ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας της ευρωπαϊκής της πορείας.

Μια εμφάνιση που αφήνει παρακαταθήκη

Παρά την ήττα, η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου.

Η Ένωση δεν περιορίστηκε σε αμυντική προσπάθεια, αλλά διεκδίκησε το παιχνίδι, δημιούργησε ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές.

Το τελικό 2-3 αφήνει πικρία, ιδιαίτερα λόγω του χρονικού σημείου στο οποίο σημειώθηκε το νικητήριο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, η εικόνα της ελληνικής ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί ένα στοιχείο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί για τις επόμενες αναμετρήσεις της στο Champions League.