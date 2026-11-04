Γιώργος Αλκαίος: “Έχω περάσει δύσκολα με τα δικαιώματα – Πήραν τραγούδι μου και το έβγαλαν σε πλατφόρμες ως δικό τους”

Ο Γιώργος Αλκαίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή “Happy Day” και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή, μιλώντας για ένα περιστατικό παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που τον αφορά. Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως ένα τραγούδι του ανέβηκε σε μουσικές πλατφόρμες ως διασκευή, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η συγκατάθεσή του.

Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αλκαίος είπε: “Κι εγώ έχω περάσει πολύ δύσκολα με δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που έχει πάρει τραγούδι μου, το έχει κάνει διασκευή χωρίς να με ρωτήσει, το έχει βγάλει στις πλατφόρμες και το πουλάει σαν δικό του. Μία κοπέλα με μια κιθάρα είχε πει ένα τραγούδι μου και το πήρε ένας Dj, το ανέβασε κανονικά στις πλατφόρμες, στο Spotify”.

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“Δεν κινήθηκα νομικά γιατί δεν είμαι από αυτούς. Άμα κινηθείς νομικά δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όποιος κάνει κακό και άδικο δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ποτέ. Το κάρμα ξέρει όλες τις διαδρομές. Θα σε πετύχει εκεί που δεν το περιμένεις”, συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Αλκαίος.