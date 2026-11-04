Χαλκιδική: Ιερομόναχος εκδίδεται στη Ρουμανία για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Ποινή 17 μηνών

Την έκδοση ενός 44χρονου Ρουμάνου, ο οποίος δήλωσε ότι είναι ιερομόναχος και εγκαταβιοί στο Άγιον Όρος, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκτίσει στην πατρίδα του ποινή φυλάκισης για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο άνδρας έχει καταδικαστεί από ρουμανικό δικαστήριο σε συνολική ποινή 17 μηνών και 20 ημερών, για δύο διαφορετικά περιστατικά οδήγησης χωρίς δίπλωμα.

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Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που είχαν εκδώσει οι δικαστικές αρχές της Ρουμανίας.

Δύο περιστατικά οδήγησης χωρίς δίπλωμα στη Ρουμανία

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των ρουμανικών αρχών, η καταδικαστική απόφαση αφορά δύο περιπτώσεις οδήγησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το 2023 στην Κωνστάντια, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε το 2025 στο Βασλούι.

Η οδήγηση χωρίς άδεια αποτελεί ποινικό αδίκημα στη Ρουμανία και για τις συγκεκριμένες πράξεις επιβλήθηκε στον 44χρονο συνολική ποινή 17 μηνών και 20 ημερών.

Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ζητώντας την παράδοσή του προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Δήλωσε ιερομόναχος και αντιτάχθηκε στην έκδοσή του

Ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ενώ κατά τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι είναι ιερομόναχος.

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Όπως υποστήριξε, το τελευταίο διάστημα εγκαταβιοί στο Άγιον Όρος.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο αίτημα των ρουμανικών αρχών για την έκδοσή του.

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Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα της Ρουμανίας, αποφασίζοντας την παράδοσή του για την εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης.

Προσέφυγε στον Άρειο Πάγο – Παραμένει κρατούμενος

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ο 44χρονος άσκησε έφεση στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσής του.

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Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική δικαστική διαδικασία, παραμένει κρατούμενος.

Επομένως, παρότι έχει εγκριθεί η έκδοσή του σε πρώτο στάδιο, η παράδοσή του στις ρουμανικές αρχές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

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Η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος θα αποφανθεί επί της προσφυγής του.