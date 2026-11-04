Βασίλης Θωμόπουλος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι στο χέρι του να επιστρέψει στο θέατρο – Δεν ξέρω αν θα βρεθούν συνεργάτες»

Ο Βασίλης Θωμόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, απαντώντας μεταξύ άλλων στα σενάρια που θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι. Παράλληλα απάντησε σε ερώτηση όσον αφορά το αν θα επέλεγε τον ηθοποιό για μια μελλοντική δουλειά του.

“Ναι, είναι στο χέρι του, ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Θα ξαναπώ πάλι, το θέατρο ειδικά σε φωνάζει, δεν πας εσύ”, τόνισε αρχικά ο Βασίλης Θωμόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αν έχει ανάγκη, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, έχει δώσει τη ζωή του στο θέατρο. Αν αυτή η περιπέτεια, ο κόσμος αποδεχθεί ότι έχει μαλακώσει, έχει αλλάξει, δεν ξέρω και τι στάση θα κρατήσει. Είναι δική του απόφαση. Δεν εξαρτάται από κανέναν από εμάς”.

“Και ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Παύλος Χαϊκάλης που είναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό θέατρο. Τώρα, οι συνθήκες, αν θα βρεθούν συνεργάτες, αν ο κόσμος θα ακολουθήσει, αυτά είναι κάτι που ειλικρινά δεν μπορώ να τα υπολογίσω. Δεν είναι εγώ να τον επιλέξω. Ο Πέτρος επιλέγει που θα πάει. Είναι πιο φίρμα από μένα. Δηλαδή αυτός διαλέγει τις δουλειές. Δεν διαλέγω εγώ τον Πέτρο”, συμπλήρωσε ο Βασίλης Θωμόπουλος.