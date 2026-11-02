Απάτη με ΜΚΟ: Η ζωή χλιδής που πρόβαλλε ο Φιρινίδης – Πούρα, ακριβά εστιατόρια και αινιγματικά μηνύματα

Μια εικόνα πολυτελούς διαβίωσης προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ με δωρεές για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πούρα, αστακοί, ακριβά εστιατόρια και αναρτήσεις με αινιγματικά μηνύματα συνθέτουν την εικόνα που παρουσίαζε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό.

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Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και αναρτήσεις δημοσιοποίησε το Live News στο Mega, τη Δευτέρα (2/11), ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω φιλανθρωπικών εράνων.

Οι εικόνες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τα στοιχεία της δικογραφίας, στην οποία περιλαμβάνονται αναφορές σε πολυτελείς δαπάνες, ταξίδια και στοιχηματική δραστηριότητα.

Το πούρο και ο «βασανισμένος χρόνος»

Σε μία από τις φωτογραφίες που παρουσίασε το Newsit, ο 37χρονος εμφανίζεται να καπνίζει πούρο, σε μια ανάρτηση που φαίνεται να σχετίζεται με τα γενέθλιά του.

Η λεζάντα που επέλεξε ήταν χαρακτηριστική:

«Άλλος ένας βασανισμένος χρόνος στο κατακαημένο μου κορμί».

Σε διαφορετική φωτογραφία εμφανίζεται σε εστιατόριο, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από τη φράση:

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«Εκεί που σκάει το κύμα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο προσωπικός του λογαριασμός ήταν κλειδωμένος, αλλά ο ίδιος διατηρούσε ενεργή παρουσία, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

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Αντίθετα, στη σελίδα της ΜΚΟ δεν εμφανιζόταν εξίσου συχνά το πρόσωπό του.

Οι αστακοί και το αινιγματικό μήνυμα

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που δημοσιοποιήθηκαν ξεχωρίζει και φωτογραφία με αστακούς.

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Η συγκεκριμένη εικόνα συνοδευόταν από τη φράση:

«Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, τώρα αρχίζει το καλό».

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Σε άλλη ανάρτηση, ο Φιρινίδης είχε επιλέξει ένα γνωμικό για την αχαριστία:

«Ουδείς αχαριστότερος από του ευεργετηθέντος».

Οι αναρτήσεις αυτές αποκτούν νέα δημοσιότητα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό σε ποιους ή σε ποια συγκεκριμένα περιστατικά αναφερόταν ο 37χρονος όταν τις δημοσίευσε.

Η «αλεπού» και η ανάρτηση της 16ης Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη μία ανάρτηση, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με το Newsit, ο Φιρινίδης εμφανίζεται να δειπνεί σε εστιατόριο, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με εικονίδια αλεπούς και τη φράση:

«Η αλεπού πρώτη φορά τρώει πιπέρι».

Το περιεχόμενο της ανάρτησης δεν αποσαφηνίζει το νόημα του μηνύματος.

Πρόκειται, πάντως, για μία ακόμη δημόσια εικόνα της προσωπικής του ζωής, λίγες ημέρες πριν από την αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στις συλλήψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ.

Οι διάλογοι για τις χιλιάδες ευρώ και τη ζωή πολυτελείας

Οι φωτογραφίες έρχονται να προστεθούν στις αποκαλύψεις για τις προσωπικές δαπάνες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως έχει δημοσιεύσει το DEBATER, στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της υπόθεσης περιλαμβάνεται η φράση «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μέρες».

Στους διαλόγους καταγράφονται συζητήσεις για σημαντικά χρηματικά ποσά, προσωπικές αγορές και μεταφορές χρημάτων.

Παράλληλα, η αστυνομική έκθεση περιλαμβάνει αναφορές σε δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ταξίδια και διασκέδαση.

Οι Αρχές διερευνούν εάν και σε ποιο βαθμό τέτοιες δαπάνες συνδέονται με χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι φωτογραφίες από εστιατόρια ή άλλες προσωπικές στιγμές δεν αποδεικνύουν από μόνες τους την προέλευση των χρημάτων που δαπανήθηκαν.

Τα εκατομμύρια των δωρεών στο μικροσκόπιο

Η οικονομική έρευνα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έχει αποκαλύψει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς της οργάνωσης και προσωπικούς λογαριασμούς βασικού κατηγορουμένου κατά την περίοδο 2018–2026.

Για εράνους που αφορούσαν 34 παιδιά, οι αστυνομικοί υπολόγισαν ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαφορά των περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ εξετάζεται ως φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Όπως έχει αναδείξει το DEBATER, στην υπόθεση περιλαμβάνονται και δωρεές γνωστών προσώπων, τα οποία είχαν ανταποκριθεί σε εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης για άρρωστα παιδιά.

Οι δωρητές δεν κατηγορούνται για συμμετοχή στη φερόμενη απάτη.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.