Βανδαλισμοί σε παιδικές χαρές του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη καταγράφηκαν την Τρίτη (3/11) φθορές από βανδαλισμούς στην παιδική χαρά «Λαμπράκη», η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Θηβών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Οι ζημιές αφορούν το σύνθετο όργανο παιχνιδιού, ενώ, σύμφωνα με τον δήμο, η παιδική χαρά διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας σε ισχύ έως τις 7 Ιουνίου 2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, συνεργείο του δήμου θα πραγματοποιήσει σήμερα τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών και την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού.

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Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε επανειλημμένες φθορές στην περίφραξη του γειτονικού πεζόδρομου, ο οποίος συνδέει την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη με την οδό Εδέσσης.

Ανάλογα περιστατικά, σύμφωνα με τον δήμο, καταγράφονται και στην παιδική χαρά που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκειου Θεάτρου. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για πιστοποιημένο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και για παιδιά με αναπηρία, όπου έχουν σημειωθεί φθορές σε βασικά όργανα παιχνιδιού, όπως η τραμπάλα, ο μύλος και τα σύνθετα παιχνίδια.

Ο δήμος επισημαίνει ότι οι επαναλαμβανόμενες καταστροφές σε παιδικές χαρές δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης, αυξάνοντας τις σχετικές δαπάνες και δυσχεραίνοντας την προσπάθεια διατήρησης των χώρων σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση.

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, δήλωσε:

«Είναι πραγματικά λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι χώροι που δημιουργήθηκαν για να χαρίζουν χαρά στα παιδιά και να εξυπηρετούν τις οικογένειες της πόλης μας γίνονται στόχος βανδαλισμών. Κάθε φορά που καταστρέφεται ένα παιχνίδι ή προκαλείται φθορά σε μια παιδική χαρά, δεν καταστρέφεται απλώς ένα κομμάτι δημοτικού εξοπλισμού αλλά υπονομεύεται η προσπάθεια να προσφέρουμε στα παιδιά μας ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους αναψυχής. Οι διαθέσιμοι πόροι για τη συντήρηση των παιδικών χαρών δεν είναι ανεξάντλητοι. Όσο αυξάνονται οι δαπάνες για την αποκατάσταση βανδαλισμών, τόσο δυσκολότερη γίνεται η διατήρηση όλων των παιδικών χαρών σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση.

Ως δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διατήρηση των παιδικών χαρών σε καλή κατάσταση. Η προστασία των δημόσιων χώρων και της δημοτικής περιουσίας είναι υπόθεση όλων μας. Οι παιδικές χαρές ανήκουν στα παιδιά και η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση αποτελεί κοινή ευθύνη».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ