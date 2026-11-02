ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Όταν η Βασιλική Μανησιώτη διαφήμιζε τους εράνους σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (Βίντεο)

Ένα παλαιότερο βίντεο με τη Βασιλική Μανησιώτη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση προβαλλόταν δημόσια, αρκετά χρόνια πριν από τις αποκαλύψεις για τη φερόμενη απάτη με τις δωρεές.

Η 35χρονη, σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, εμφανίζεται σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση της ΕΡΤ3 από την Ονειρούπολη Δράμας, παρουσιάζοντας τη συμμετοχή της ΜΚΟ στις δραστηριότητες του χριστουγεννιάτικου χωριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το βίντεο με τη Βασιλική Μανησιώτη στην Ονειρούπολη Δράμας

Στο παλαιότερο τηλεοπτικό στιγμιότυπο, που χρονολογείται περίπου έξι χρόνια πριν από τις σημερινές εξελίξεις, η Βασιλική Μανησιώτη συμμετέχει σε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ3 από τη χριστουγεννιάτικη Ονειρούπολη της Δράμας.

Η ίδια εμφανίζεται ως μέλος του σωματείου «Παιδική Χαρά», προβάλλοντας την παρουσία και τις δράσεις της οργάνωσης στον χώρο της εκδήλωσης.

Το βίντεο είχε αναρτηθεί και στη σελίδα της ΜΚΟ στο Facebook.

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημόσιας προβολής που επιδίωκε η οργάνωση, μέσω της οποίας παρουσιαζόταν ως φορέας υποστήριξης παιδιών και οικογενειών που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ρόλος της Μανησιώτη στη δημόσια προβολή της ΜΚΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η Βασιλική Μανησιώτη φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη δημόσια προβολή της «Παιδικής Χαράς».

Η δραστηριότητά της δεν περιοριζόταν στις εμφανίσεις σε εκδηλώσεις. Φέρεται να συμμετείχε στην προώθηση δράσεων της ΜΚΟ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με αναρτήσεις και κοινοποιήσεις που αφορούσαν οικονομικές εκκλήσεις για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Facebook και το Instagram, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν ως βασικά μέσα προσέλκυσης δωρητών.

Η οργάνωση είχε αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα, ενώ στις εκκλήσεις της ανταποκρίνονταν ιδιώτες, επιχειρηματίες και γνωστά πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER έχει ήδη παρουσιάσει τις δωρεές επωνύμων προς τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τα ποσά που συγκεντρώθηκαν.

Οι αποκαλύψεις για τα εκατομμύρια των δωρεών

Η εικόνα της οργάνωσης ως φορέα φιλανθρωπικής δράσης βρίσκεται πλέον υπό το βάρος σοβαρών ποινικών κατηγοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι συγκέντρωναν χρηματικά ποσά για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς το σύνολο των χρημάτων να καταλήγει στους δηλωμένους σκοπούς.

Για 34 περιπτώσεις παιδιών, οι Αρχές υπολόγισαν ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στους δικαιούχους, ενώ το υπόλοιπο ποσό, περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο παράνομης ιδιοποίησης.

Παράλληλα, η έρευνα έχει αναδείξει στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές, στοιχηματική δραστηριότητα και τη χρήση εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με τη διαχείριση χρημάτων.

Στο DEBATER έχουν δημοσιευτεί αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη διαχείριση χρημάτων και τις οικονομικές συναλλαγές της ΜΚΟ, καθώς και συνομιλίες που αφορούν τιμολόγια και εταιρικές συναλλαγές.

Η παλαιότερη καταγγελία για άλλη ΜΚΟ

Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά παλαιότερη καταγγελία σε βάρος της Βασιλικής Μανησιώτη.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, τον Νοέμβριο του 2018 είχε υποβληθεί μήνυση εις βάρος της σχετικά με φερόμενη υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για άρρωστο παιδί, στο πλαίσιο δραστηριότητας άλλης μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει εδώ η τελική δικαστική της έκβαση.

Η σημερινή υπόθεση της «Παιδικής Χαράς» βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.