Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα Τρίτη 14/7 οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια γυναίκα ηλικίας 26 ετών που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά και σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

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Το Σάββατο 11/7, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα.

Όπως και το Σάββατο, έτσι και σήμερα, αλληλέγγυοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 έξω από το δικαστικό μέγαρο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες.

Εν τω μεταξύ, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες για την τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε, η αντίδραση των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι δεν περίμεναν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. «Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πειστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά τους πειστήρια και μάλιστα αιφνιδιάστηκαν», σημείωσε.

«Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας», είπε ακόμα η κ. Δημογλίδου και ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή με τις μέχρι τώρα συλλήψεις, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

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«Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ», τόνισε και συμπλήρωσε ότι από την πρώτη στιγμή στόχος των Αρχών ήταν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις. «Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις» ανέφερε ακόμα.