Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Την Τρίτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες – Οι ρόλοι και το προφίλ των κατηγορουμένων

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ασκήθηκε από την Εισαγγελία εις βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η κ. Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι του κτιρίου.

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Οι κατηγορούμενοι διώκονται επιπλέον για έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Η δίωξη ασκήθηκε in rem (προκαταρκτικά), με την αρμόδια ανακρίτρια να αναλαμβάνει την προσωποποίηση των κατηγοριών.

Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.

Οι ρόλοι, το «ορμητήριο» και το προφίλ των κατηγορουμένων

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκονται δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, καθώς και μια 26χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν μέσω οπτικοακουστικού και προανακριτικού υλικού ως οι φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον στόχο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως «ορμητήριο» και κρησφύγετο.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι δύο φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν στο συγκεκριμένο σπίτι το προηγούμενο 24ωρο για τη χαρτογράφηση της περιοχής, ενώ επέστρεψαν εκεί αμέσως μετά την επίθεση για να αλλάξουν ρουχισμό προτού διαφύγουν.

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Σχετικά με το παρελθόν των κατηγορουμένων, ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δραστηριότητά του στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η 26χρονη, με καταγωγή από την Αθήνα, είχε προφυλακιστεί το 2022 για συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων με αυτοσχέδιους μηχανισμούς.

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Η ίδια εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε καταφύγει μετά το συμβάν της 1ης Ιουλίου.

Στο «μικροσκόπιο» τα τηλέφωνα για τη δεύτερη ομάδα κρούσης

Τα ψηφιακά ευρήματα και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών εξετάζονται εξονυχιστικά στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

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Οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι το ίδιο ξημέρωμα έδρασαν παράλληλα δύο διαφορετικές ομάδες κρούσης, οι οποίες πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών.

Ενώ η πρώτη ομάδα εξαρθρώθηκε με τις τρεις συλλήψεις για την οικία Νέστορα, οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της δεύτερης ομάδας, η οποία ευθύνεται για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.