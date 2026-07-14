«Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές»: Το ρεπορτάζ της Χριστίνας ωθεί τα πράγματα στα άκρα

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Η Ισχύς εν τη ενώσει. Ο Λαϊνης σκέφτεται ότι τα θύματα δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, εκτός του ότι ήταν όλοι σεσημασμένοι. Οι ύποπτοι μπορεί να είχαν κάποια σχέση. Το σκάψιμο από τις αστυνομικές αρχές συνεχίζεται.

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Η μόνη ημερομηνία που υπάρχει στους άθλους του Θησέα, είναι όταν επέστρεψε νικητής από την Κρήτη που σκότωσε τον Μινώταυρο

Ο Μπαλασόπουλος επισημαίνει στη Χριστίνα Στεργίου ότι στο ρεπορτάζ που θα κάνει για τον δολοφόνο πρέπει να αναφέρεται σε αυτόν μόνο ως διαταραγμένο και ψυχοπαθή (για να τον προκαλέσουν) στην τηλεόραση. Φυσικά δεν θα πρέπει να ειπωθεί κάτι για τους άθλους του Θησέα.

«Οι Χαμένες Ψυχές» και οι επόμενοι δύο κύκλοι θυμίζουν και τις εγκαταστάσεις του NCIS & του CSI. O οραματιστής Σωτήρης Τσαφούλιας εμφανίζεται στις τηλεοπτικές σειρές ως Σωτήρης. Το χιούμορ είναι και αυτό συνταγή της επιτυχίας.

Πριν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Χριστίνας (το οποίο εγκυμονεί κινδύνους), οι Λαϊνης, Μπαλασόπουλος (τρομερή ερμηνεία από τον Μάνο Βακούση) και Σκλαβής επισκέπτονται τη γυναίκα του αγνοούμενου Λάβδα. Στη συνέχεια η Τόνια (η Καναδο -Ελληνίδα Μελισσάνθη Μάχουτ) παρακολουθεί την εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη. Την ίδια στιγμή ο Απόστολος με την Ελένη βλέπουν και αυτοί την εκπομπή (το ειδύλλιο μεταξύ τους έχει ήδη ανθίσει). Ο Παντελής βρίσκεται στα κεντρικά της Αστυνομίας.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικός ως Διοικητής

Ο προϊστάμενος του Ανθρωποκτονιών, μαζί με την ομάδα του ανακρίνουν ξανά τον Μασάτο! Ο Δημήτρης Καπετανάκος είναι εκπληκτικός στον ρόλο του (πεθαίνω). Στον 2ο κύκλο επεισοδίων θα θαυμάσετε περισσότερο το υποκριτικό του ταλέντο (πεθαίνω ξανά).

Προς το τέλος του επεισοδίου, τα δακτυλικά αποτυπώματα από το καβούκι της χελώνας (γίνεται του άθλου…) οδηγούν κάπου.

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Το αναμενόμενο, με τα φώτα της δημοσιότητας, δεν αργεί να συμβεί…