Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στο στόχαστρο τρία νέα πρόσωπα – Εξετάζεται αν υπάρχει ηθικός αυτουργός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με την ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση τριών επιπλέον υπόπτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για τα άτομα που προσέγγισαν πεζοί τις κατοικίες των Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμοβιτς, τοποθέτησαν τους μηχανισμούς και στη συνέχεια διέφυγαν χρησιμοποιώντας ως οδό διαφυγής το γειτονικό περιαστικό δάσος.

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Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού πίσω από τα χτυπήματα.

Παράλληλα, έντονο προβληματισμό προκαλεί ένα εύρημα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατά τις έρευνες σε κατοικίες, όπου εντοπίστηκε σημείωμα με τη διεύθυνση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Τα έμπειρα στελέχη της Αστυνομίας αναλύουν το συγκεκριμένο στοιχείο για να διαπιστώσουν τον λόγο της στοχοποίησης ή της καταγραφής του συγκεκριμένου κτιρίου.

Η μέθοδος της «ομπρέλας» και το ιστορικό των επιθέσεων

Ένα ιδιαίτερο εύρημα που φέρνει στο φως η δημόσια τηλεόραση αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι δύο συλληφθέντες κατά την κατόπτευση της οικίας της οικογένειας Νέστορα.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ομπρέλα προκειμένου να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες ασφαλείας κατά τη χαρτογράφηση του χώρου.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει καταγραφεί και σε παλαιότερες εμπρηστικές ενέργειες, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν τη διασύνδεση των συλληφθέντων με χτυπήματα που σημειώθηκαν τουλάχιστον κατά τον τελευταίο χρόνο.

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Το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του 29χρονου και οι απολογίες

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και το πρόγραμμα του 29χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε ζαχαροπλαστείο της πόλης.

Όπως προκύπτει, απουσίαζε από την εργασία του τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, όταν και εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις, επέστρεψε κανονικά στο πόστο του την επόμενη ημέρα (2 Ιουλίου), ενώ δεν εμφανίστηκε την Παρασκευή, οπότε και συνελήφθη από τις αρχές.

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Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν.