Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα

Έτοιμη να λάβει εξιτηριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη είναι η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλεύεται εκεί μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών που παρακολουθούν την πολιτεύτρια της ΝΔ, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σε δύο ή τρεις ημέρες, καθώς τα εγκαύματα που έχει στα άκρα πηγαίνουν καλύτερα.

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Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα την περασμένη εβδομάδα πήγε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην Κοζάνη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Μάλιστα, λόγω της κατάστασής της και των τραυμάτων που είχε, εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Την Παρασκευή 10/7, μία ημέρα μετά την κηδεία, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τρεις συλλήψεις για τη φονική εμπρηστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα.

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, στην πρώτη της ανάρτηση στο Facebook μετά τις εξελίξεις, ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές και επισημαίνει ότι «η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Επίσης, ευχήθηκε «οι δράστες να έχουν να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις», καθώς όπως τονίζει «αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας».