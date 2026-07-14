Άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στους Καταρράκτες του Νιαγάρα και επέζησε από πτώση 52 μέτρων – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πτώση ενός άνδρα από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα καταγράφει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο, ο άνδρας διακρίνεται να κολυμπά στα ορμητικά νερά του ποταμού, λίγα μόλις λεπτά αφότου, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε από τους Horseshoe Falls, τον μεγαλύτερο από τους τρεις καταρράκτες που συνθέτουν το σύμπλεγμα των Καταρρακτών του Νιαγάρα.

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Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας βρέθηκε σε επικίνδυνη απόσταση από το χείλος των καταρρακτών, όταν το ορμητικό νερό τον παρέσυρε μέσα σε δευτερόλεπτα. Η πτώση του υπολογίζεται ότι έγινε από ύψος περίπου 52 μέτρων.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τον άνδρα μέσα στο ποτάμι, να δίνει μάχη με τα αφρισμένα νερά και τα ισχυρά ρεύματα, προσπαθώντας να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Σωστικά συνεργεία που κινητοποιήθηκαν άμεσα τον εντόπισαν στον κάτω ρου του ποταμού, τον ανέσυραν από το νερό και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Με αφορμή το περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν για ακόμη μία φορά αυστηρή προειδοποίηση προς τους επισκέπτες, υπενθυμίζοντας ότι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας και η αποφυγή εισόδου σε απαγορευμένες ζώνες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μια στιγμή απερισκεψίας μπορεί να αποβεί μοιραία.