Χρυσοχοΐδης για τον εμπρησμό στη Marfin: “Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε”

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για την έρευνα που έκανε η ΕΛΑΣ και οδήγησε σε τρεις συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ΕΛΑΣ. «Αρκετά μεγάλος όγκος έπρεπε να αξιοποιηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιηθούν οι Αρχές. Υπεύθυνοι αξιωματικοί, έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».

Όσον αφορά το email που εστάλη στην ΕΛΑΣ, ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρει πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. «Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό, να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται, οι κατηγορούμενοι».

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΛΑΣ εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση.

Στη συνέχεια είπε: «Η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών, με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και όλα τα νόμιμα εργαλεία που υπάρχουν».

Σε ερώτηση για το εάν μπορούν 16 χρόνια μετά φωτογραφίες μπορούν να στοχοποιήσουν και να καταστήσουν υπόπτους για μια τέτοια τραγωδία, ο υπουργός απάντησε:

«Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Το ίδιο, επίσης, στο πλαίσιο του συντάγματος, και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς. Ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά. Και ο καθένας έχει τους δικούς του ισχυρισμούς. Αυτή είναι η δημοκρατία», τονίζοντας πως «το κράτος δικαίου λειτουργεί σωστά, με εγγυήσεις».

Όσον αφορά την υπόθεση του Άργους, με τον θάνατο του 20χρονου από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη, ο κ. Χρυσοχοΐδης επανέλαβε πως «η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι για να δολοφονεί. Αυτή την καθαρή κουβέντα θέλω να πω και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες» και τόνισε πως «προφανώς, υπάρχουν κατηγορούμενοι και θα υπάρξει δίκη στην πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται, με αυτόν τον τρόπο. Τελεία και παύλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, όσον αφορά τις κάμερες στους αστυνομικούς, ο υπουργός ανέφερε: «περιμένουμε προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια την προκήρυξη του διαγωνισμού για να βάλουμε στο σώμα των αστυνομικών που επιχειρούν και σε ορισμένα περιπολικά τις κάμερες. Δυστυχώς, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας και εδώ και στην Ευρώπη, με μεγάλες καθυστερήσεις».

Για τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα ο υπουργός αρχικά συνεχάρη τους αστυνομικούς και στη συνέχεια ανέφερε πως «είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση. Δεν ξέρω αν είχαν σκοπό να δολοφονήσουν τους ανθρώπους». Επίσης, τόνισε πως θα συλληφθούν όλοι οι υπαίτιοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, όσον αφορά τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη είπε: «είναι γνωστοί και αυτοί και θα συλληφθούν τις επόμενες ημέρες, είναι αυτοί που έχουν την κατάληψη της Ρόζα Νέρα. Την είχαμε εκκενώσει αλλά δεν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης για να παραλάβει το κτήριο».