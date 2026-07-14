Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε το Γαλλία – Ισπανία – Οι ώρες των ημιτελικών

Με τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών επανεκκινει την δράση του το Μουντιάλ 2026 με το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία το βράδυ της Τρίτης (14/7).

Η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης αντιμετωπίζει τους κατόχους του Euro με σκοπό την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026. Η σέντρα του πρώτου ημιτελικού έχει οριστεί για τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (14/7).

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Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Γαλλία έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη διοργάνωση και με τον Κιλιάν Εμπαπέ να έχει σκοράρει 8 γκολ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ 6 έχει δυσκολευτεί ελάχιστα έως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ισπανία από την άλλη μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει, αλλά με τον κυνισμό που τη διακατέχει κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά

Η Γαλλία έκανε παρέλαση με την Αυστρία στους «32», ξεπέρασε τους σκληρούς Παραγουανούς με 1-0 σε μία «σκυλομαχία» και κέρδισε άνετα 2-0 το Μαρόκο στα προημιτελικά. Από την άλλη, Οι Ισπανοί απέκλεισαν την Πορτογαλία στους «16» και το Βέλγιο στους «8» χάρη στα γκολ του Μικέλ Μερίνο.

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Γαλλία – Ισπανία (Ντάλας)

Τετάρτη 15 Ιουλίου

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22:00 Αγγλία – Αργεντινή (Ατλάντα)

Αγώνας τρίτης θέσης

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Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Ηττημένοι Ημιτελικών (Μαϊάμι)

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Κυριακή 19 Ιουλίου

22:00 Νικητές Ημιτελικών (Νιού Τζέρσεϊ)