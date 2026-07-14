Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας

Εντοπίστηκε, ύστερα από εκτεταμένους ελέγχους, ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, «στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής».

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«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει. Εχουν ενημερωθεί όλοι όσοι προμηθεύονται από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Εμείς κάνουμε ελέγχους σε όλα τα ωμά κοτόπουλα και από εκεί και πέρα θα ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματα» πρόσθεσε ο κ. Τοούλιας.

Για την κατάσταση της υγείας όσων νοσηλεύονται με συμπτώματα σαλμονέλας μίλησε στο νοσοκομείο Υγείας μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης: «Δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν. Και οι 13 που νοσηλεύονται είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ενδεχομένως να πάρουν εξιτήριο. Τα υπόλοιπα περιστατικά ήταν στα ΤΕΠ στα επείγοντα βραχείας νοσηλείας, τα οποία ήδη έχουν φύγει».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 113/7 είχαν προσέλθει στα επείγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας 30 ασθενείς, με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων την ύπαρξη βακτηρίου σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Οι αρχές επικεντρώνουν την προσοχή τους στον εντοπισμό της προέλευσης της μολυσμένης παρτίδας και στην πορεία διακίνησής της.

Ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζουν οι υγειονομικές αρχές είναι το ενδεχόμενο η μόλυνση να έχει επεκταθεί ακόμα και εκτός Φθιώτιδας.

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Επίσης, εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.

Ο ΕΟΔΥ με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία άρχισε έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης.

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Σαλμονέλα στη Λαμία – Βασιλακόπουλος: Aποφύγετε για 2-3 ημέρες το κοτόπουλο

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Alpha συνέστησε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα πρέπει να το ψήσουμε καλά. Και να αποφύγουμε να καταναλώσουμε για δύο-τρεις μέρες κοτόπουλο, μέχρι να έχουμε φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα. Είναι μια καλή ιδέα», τόνισε και πρόσθεσε:

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«Οι υπηρεσίες ήδη έχουν αρχίσει την ιχνηλάτηση. Όπως κατανοείτε θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Δηλαδή να βρούμε και το προμηθευτή και τις διαδικασίες. Να δούμε αν τηρεί τα πρωτόκολλα όπως πρέπει. Όλα αυτά γίνονται, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται.

Ταυτόχρονα, η διάγνωση των ασθενών αυτών δεν έχει γίνει με καλλιέργεια. Έχει γίνει με μοριακές τεχνικές. Ανίχνευση δηλαδή γενετικού υλικού με PCR. Θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο για την ταυτοποίηση των μικροβίων αυτών. Έχουν ληφθεί δείγματα κοπράνων από τους ασθενείς που νοσούν, έτσι ώστε να υπάρξουν αν είναι δυνατόν και καλλιέργειες. Και να δούμε αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στέλεχος».