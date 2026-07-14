Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Μεσογείων – Στο “κόκκινο” λεωφόρος Αθηνών και Κηφισίας

Δυσκολίες σημειώνονται το πρωί της Τρίτης, 14 Ιουλίου στις μετακινήσεις στην Αττική, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται, για ακόμη μία ημέρα, στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

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Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στο καθοδικό ρεύμα, από τη Νέα Ιωνία έως τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά επιβαρύνεται και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Στο “κόκκινο” είναι και η λεωφόρος Ποσειδώνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

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Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό: Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτών είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.