Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το δήθεν “τυφλό σημείο” που πρόδωσε τους δράστες – “Ξεσκονίζουν” τα κινητά τηλέφωνα οι αρχές

Στο εισαγγελέα Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης κατηγορούνται ένας 29χρονος και μια 26χρονη, οι οποίοι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι ήδη γνώριμοι στις διωκτικές Αρχές. Μαζί τους κατηγορείται και ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται ως ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική αποτέλεσε το επιχειρησιακό ορμητήριο των δραστών.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών ξεκίνησε όταν οι κάμερες ασφαλείας «μίλησαν». Από την προανάκριση προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε οργανώσει μεθοδικά τις κινήσεις του, ωστόσο δύο σημαντικά λάθη αποδείχθηκαν μοιραία. Το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας έφτασαν στη γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη χρησιμοποιώντας διαφορετικά ταξί, ακολουθώντας αντίθετες διαδρομές και αποβιβαζόμενοι σε απομακρυσμένα σημεία. Κατά την κατόπτευση του χώρου γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποίησαν μάλιστα μια ομπρέλα για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο δράστες παρέμειναν στο κρησφύγετο το προηγούμενο 24ωρο και επέστρεψαν εκεί αμέσως μετά την εμπρηστική ενέργεια για να αλλάξουν ρουχισμό πριν εξαφανιστούν. Λίγες ώρες αργότερα, ο 29χρονος εμφανίστηκε κανονικά στην εργασία του σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης.

Οι διωκτικές Αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές τους αλλά και τυχόν προσχεδιασμένο κείμενο ανάληψης ευθύνης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου, ο 29χρονος προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του πετώντας το κινητό του από το μπαλκόνι, όμως η προστατευτική θήκη κράτησε τη συσκευή ανέπαφη.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Την Τρίτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ασκήθηκε από την Εισαγγελία εις βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η κ. Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι του κτιρίου.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται επιπλέον για έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Η δίωξη ασκήθηκε in rem (προκαταρκτικά), με την αρμόδια ανακρίτρια να αναλαμβάνει την προσωποποίηση των κατηγοριών.

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Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.